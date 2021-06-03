Суркис: гордимся, что "Динамо" в Европе представит 11 игроков

"Для нашего клуба большая честь, когда игроки "Динамо" представляют Украину на международной арене. Могу лично от себя сказать, что всегда радуюсь присутствию наших игроков в сборных страны всех возрастов. Футболисты "Динамо" растут как личности, и как профессионалы, работая на таком уровне", - заявил Игорь Суркис.

По его мнению, выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой качественный уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания.

"Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили неоценимый опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти", - добавил президент "Динамо".

Он также пожелал нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы.

"Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинцами и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой", - резюмировал Суркис.