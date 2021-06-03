Суркис: гордимся, что "Динамо" в Европе представит 11 игроков

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что для клуба большая честь, что их 11 игроков представят Украину на чемпионате Европы по футболу.

"Для нашего клуба большая честь, когда игроки "Динамо" представляют Украину на международной арене. Могу лично от себя сказать, что всегда радуюсь присутствию наших игроков в сборных страны всех возрастов. Футболисты "Динамо" растут как личности, и как профессионалы, работая на таком уровне", - заявил Игорь Суркис.

По его мнению, выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой качественный уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания.

"Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили неоценимый опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти", - добавил президент "Динамо".

Он также пожелал нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы.

"Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинцами и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой", - резюмировал Суркис.