Суркіс: пишаємося, що "Динамо" в Європі представить 11 гравців

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що для клубу велика честь, що їх 11 гравців представлять Україну на чемпіонаті Європи з футболу.

"Для нашого клубу велика честь, коли гравці "Динамо" представляють Україну на міжнародній арені. Можу особисто від себе сказати, що завжди радію присутності наших гравців у збірних країни різного віку. Футболісти "Динамо" ростуть як особистості, і як професіонали, працюючи на такому рівні", - заявив Ігор Суркіс.

На його думку, виступаючи за національні збірні команди, футболісти виходять на інший якісний рівень. Вони грають проти кращих футболістів інших країн, отримують новий досвід, мотивацію і знання.

"Міг би я рік тому мріяти, що стільки гравців "Динамо" буде в збірній? Скажу відверто - навряд чи. Підкреслю, що динамівців у збірній не 10, а 15 гравців, троє вибули через травми (Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський і Віталій Буяльський), а ще двоє не потрапили в підсумкову заявку (Богдан Ледньов і Олександр Сирота), але вони отримали неоціненний досвід і розуміють, на який рівень їм треба вийти", - додав президент "Динамо".

Він також побажав нашій національній команді якнайкраще виступити на чемпіонаті Європи.

"Це честь нашої країни, нашого футболу і любов мільйонів уболівальників. Упевнений, що вся Україна буде підтримувати збірну в цих матчах, а для "Динамо" особливою гордістю буде той факт, що наш клуб представлений на турнірі десятьма українцями і захисником збірної Польщі Томашем Кендзерою", - резюмував Суркіс.