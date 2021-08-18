Суркис: главного тренера сборной нельзя выбирать за две недели до матчей квалификации ЧМ-2022

В ночь на 18 августа УАФ объявила имя нового главного тренера сборной Украины. Им стал 64-летний Александр Петраков, ранее работавший с командой U-20, которая стала чемпионом мира в своей возрастной категории в 2019 году. По мнению Суркиса, в УАФ отсутствует стратегия развития.

"Это детективный роман. Такого не может сегодня существовать, потому что отсутствует стратегия и нет перспективы. Это не делается за две недели до матчей квалификации на отборочный цикл к ЧМ-2022", - заявил Григорий Суркис.

Национальная сборная Украины оставалась без главного тренера с 1 августа, когда закончился срок контракта у тренерского штаба Андрея Шевченко. Стороны решили не продлевать трудовое соглашение. Сообщалось, что преемником Шевченко будет Сергей Ребров, но он не смог урегулировать свои отношения с арабским клубом "Аль-Айн", с которым имеет действующий контракт.

Другим кандидатом на вакантный пост СМИ называли экс-главного тренера "Металлиста" и "Днепра" Мирона Маркевича. Однако, сам 70-летний специалист опроверг эту информацию, заявив, что никто к нему не выходил с подобными предложениями. Вместе с тем, Мирон Маркевич покинул свой пост - главы комитета национальных сборных УАФ.