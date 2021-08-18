Суркіс: головного тренера збірної не можна обирати за два тижні до матчів кваліфікації ЧС-2022

У ніч на 18 серпня УАФ оголосила ім'я нового головного тренера збірної України. Ним став 64-річний Олександр Петраков, який раніше працював із командою U-20, яка стала чемпіоном світу в своїй віковій категорії в 2019 році. На думку Суркіса, в УАФ відсутня стратегія розвитку.

"Це детективний роман. Такого не може сьогодні існувати, тому що відсутня стратегія і немає перспективи. Це не робиться за два тижні до матчів кваліфікації на відбірковий цикл до ЧС-2022", - заявив Григорій Суркіс.

Національна збірна України залишалася без головного тренера з 1 серпня, коли закінчився термін контракту в тренерського штабу Андрія Шевченка. Сторони вирішили не продовжувати трудову угоду. Повідомлялося, що наступником Шевченка буде Сергій Ребров, але він не зміг урегулювати свої відносини з арабським клубом "Аль-Айн", з яким має чинний контракт.

Іншим кандидатом на вакантний пост ЗМІ називали ексголовного тренера "Металіста" та "Дніпра" Мирона Маркевича. Однак, сам 70-річний фахівець спростував цю інформацію, заявивши, що ніхто на нього не виходив із подібними пропозиціями. Разом із тим, Мирон Маркевич залишив свій пост голови комітету національних збірних УАФ.