Суркис: болельщики станут нашим 12-м игроком в борьбе с европейскими грандами

"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское "Динамо" имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате", - заявил Суркис.

Он также отметил, что в прошлом году "Динамо" набралось необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне клуб будет играть с полной самоотдачей в каждом матче.

"Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку "Динамо". Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов", - констатировал Суркис.