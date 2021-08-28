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Суркіс: вболівальники стануть нашим 12-м гравцем у боротьбі з європейськими грандами

Автор: РБК-Україна

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. На його думку, київське "Динамо" має всі можливості, щоб гідно протистояти будь-якому супернику.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт "Динамо".

"Такі групи заведено називати "групами смерті", але в цьому випадку я б не став оперувати цим поняттям. Київське "Динамо" має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат", - заявив Суркіс.

Він також зазначив, що минулого року "Динамо" набралося необхідного досвіду в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні клуб гратиме з повною самовіддачею в кожному матчі.

"Сподіваюся, що всі наші гравці усвідомлюють рівень відповідальності, розуміють, у якому клубі вони грають, і яка величезна армія українських уболівальників за них уболіватиме. Якщо все буде нормально, ситуація з коронавірусом не погіршиться, то максимальна кількість уболівальників, яким буде дозволено прохід на стадіон, організує найсильнішу підтримку "Динамо". Це буде одним із наших козирів, справжній 12-й гравець у боротьбі проти європейських грандів", - констатував Суркіс.

Нагадаємо, вчора "Динамо" дізналося, з ким зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни потрапили в групу E разом з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою".

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Игорь СуркисДинамо