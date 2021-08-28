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Суркис: болельщики станут нашим 12-м игроком в борьбе с европейскими грандами

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Киев, Суббота 28 августа 2021 11:01
Суркис: болельщики станут нашим 12-м игроком в борьбе с европейскими грандами Фото: Игорь Суркис (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По его мнению, киевское "Динамо" имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт "Динамо".

"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское "Динамо" имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате", - заявил Суркис.

Он также отметил, что в прошлом году "Динамо" набралось необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне клуб будет играть с полной самоотдачей в каждом матче.

"Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку "Динамо". Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов", - констатировал Суркис.

Напомним, вчера "Динамо" узнало, с кем сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Киевляне попали в группу E вместе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

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Игорь Суркис Динамо
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