Суркіс: вболівальники стануть нашим 12-м гравцем у боротьбі з європейськими грандами

"Такі групи заведено називати "групами смерті", але в цьому випадку я б не став оперувати цим поняттям. Київське "Динамо" має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат", - заявив Суркіс.

Він також зазначив, що минулого року "Динамо" набралося необхідного досвіду в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні клуб гратиме з повною самовіддачею в кожному матчі.

"Сподіваюся, що всі наші гравці усвідомлюють рівень відповідальності, розуміють, у якому клубі вони грають, і яка величезна армія українських уболівальників за них уболіватиме. Якщо все буде нормально, ситуація з коронавірусом не погіршиться, то максимальна кількість уболівальників, яким буде дозволено прохід на стадіон, організує найсильнішу підтримку "Динамо". Це буде одним із наших козирів, справжній 12-й гравець у боротьбі проти європейських грандів", - констатував Суркіс.