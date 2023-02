У Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту

За його даними, на вулицях Парамарібо ще кілька сотень людей влаштували заворушення та зіткнення з поліцією.

Повідомляється про завдання матеріальних збитків будівлі парламенту та пограбування магазинів.

Заворушення почалися під час маршу проти урядових заходів щодо скорочення бюджетних видатків, у тому числі ліквідації субсидій. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Для #протестерів бігти на streets of Paramaribo, #Suriname , storming the #Parliament building and looting businesses pressure mounts на #government in wake of rising prices for fuel and general cost living.

