ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту

Новость на русском →
Суринам, Субота 18 лютого 2023 03:54
У Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту Фото: у Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту (twitter.com/CBCBARBADOS)
Автор: Артур Родивилов

Декілька десятків учасників антиурядових протестів увірвалися в п'ятницю до будівлі парламенту Суринаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його даними, на вулицях Парамарібо ще кілька сотень людей влаштували заворушення та зіткнення з поліцією.

Повідомляється про завдання матеріальних збитків будівлі парламенту та пограбування магазинів.

Заворушення почалися під час маршу проти урядових заходів щодо скорочення бюджетних видатків, у тому числі ліквідації субсидій. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Уряд Суринаму засудив заворушення та пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до нападу на будівлю парламенту.

Нагадаємо, на початку січня прихильники колишнього президента увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки нинішнього глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений