У Суринамі протестувальники штурмували будівлю парламенту

Декілька десятків учасників антиурядових протестів увірвалися в п'ятницю до будівлі парламенту Суринаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його даними, на вулицях Парамарібо ще кілька сотень людей влаштували заворушення та зіткнення з поліцією.

Повідомляється про завдання матеріальних збитків будівлі парламенту та пограбування магазинів.

Заворушення почалися під час маршу проти урядових заходів щодо скорочення бюджетних видатків, у тому числі ліквідації субсидій. Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Для #протестерів бігти на streets of Paramaribo, #Suriname , storming the #Parliament building and looting businesses pressure mounts на #government in wake of rising prices for fuel and general cost living.

pic.twitter.com/0WTxQvRqtH - Oliver T. Mhuriro (@Oliver_Mhuriro) February 17, 2023

Уряд Суринаму засудив заворушення та пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до нападу на будівлю парламенту.

Нагадаємо, на початку січня прихильники колишнього президента увірвалися до Конгресу Бразилії із закликами до військового втручання та відставки нинішнього глави держави Луїса Інасіо Лули да Сілви.

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