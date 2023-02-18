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В Суринаме протестующие штурмовали здание парламента

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Суринам, Суббота 18 февраля 2023 03:54
В Суринаме протестующие штурмовали здание парламента Фото: в Суринаме протестующие штурмовали здание парламента (twitter.com/CBCBARBADOS)
Автор: Артур Родивилов

Несколько десятков участников антиправительственных протестов ворвались в пятницу в здание парламента Суринама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его данным, на улицах Парамарибо еще несколько сотен человек устроили беспорядки и столкновения с полицией.

Сообщается о нанесении материального ущерба зданию парламента и разграблении магазинов.

Беспорядки начались во время марша против правительственных мер по сокращению бюджетных расходов, в том числе ликвидации субсидий. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Правительство Суринама осудило беспорядки и пообещало привлечь к ответственности причастных к нападению на здание парламента.

Напомним, в начале января сторонники бывшего президента ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке нынешнего главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.

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