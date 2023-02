В Суринаме протестующие штурмовали здание парламента

По его данным, на улицах Парамарибо еще несколько сотен человек устроили беспорядки и столкновения с полицией.

Сообщается о нанесении материального ущерба зданию парламента и разграблении магазинов.

Беспорядки начались во время марша против правительственных мер по сокращению бюджетных расходов, в том числе ликвидации субсидий. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Thousands of #protesters took to the streets of Paramaribo, #Suriname, storming the #Parliament building and looting businesses as pressure mounts on the #government in the wake of rising prices for fuel and general cost of living.

pic.twitter.com/0WTxQvRqtH