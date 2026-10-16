У Сургуті палає завод "Газпрому" після атаки дронів, - ЗМІ
16 жовтня дрони атакували промислове підприємство в Сургутському районі Ханти-Мансійського автономного округу Росії. На заводі почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Дрони ударили по Сургутському ЗСК
Осінтери виявили, що після атаки БпЛА горить завод "Газпрому" зі стабілізації конденсату імені Черномирдіна (ЗСК).
Про атаку дронів на "промисловий" об'єкт у Сургутському районі повідомив губернатор регіону Руслан Кухарук:
"Внаслідок атаки безпілотників на промисловий об'єкт у Сургутському районі сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби. Наразі фахівці оцінюють масштаб та характер завданих збитків", - каже він
Цей об'єкт "Газпрому" атакований вперше. Він знаходиться на відстані 2350 кілометрів від кордону з Україною.
Сургутський ЗСК
Сургутський ЗСК знаходиться за 35 кілометрів від міста Сургут. Це найбільше переробне підприємство Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. Завод постачає газ російським і закордонним партнерам ПАТ "Газпром".
Там переробляють газові конденсати з родовищ північних районів Тюменської області, які проходять деетанізацію на Уренгойському заводі підготовки газового конденсату.
Серед продукції, що випускається:
- паливо дизельне зимове, арктичне;
- паливо для реактивних двигунів марки ТС-1;
- бензин неетильований марок АІ-95-К5 та АІ-92-К5;
- дистилят газового конденсату легкий;
- газовий конденсат стабільний (нафта);
- зріджені вуглеводневі гази;
- широка фракція легких вуглеводнів;
- метанол;
- газ скидний, технологічний.
Раніше РБК-Україна писало, що у Ростові-на-Дону згорів резервуарний парк нафтового термінала Новошахтинського заводу нафтопродуктів. До удару об'єкт міг перевалювати до 2,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік.
Крім того, 26 вересня Ільський НПЗ зупинив роботу після удару Сил оборони України. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти, однак не лише їх.