В Сургуте пылает завод "Газпрома" после атаки дронов, - СМИ
16 октября дроны атаковали промышленное предприятие в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. На заводе начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Дроны ударили по Сургутскому ЗСК
Осинтеры обнаружили, что после атаки БПЛА горит завод "Газпрома" по стабилизации конденсата имени Черномырдина (ЗСК).
Об атаке дронов на "промышленный" объект в Сургутском районе сообщил губернатор региона Руслан Кухарук:
"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошел пожар. На месте работают экстренные службы. Сейчас специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба", - говорит он.
Этот объект "Газпрома" атакован впервые. Он находится в 2350 километрах от границы с Украиной.
Сургутский ЗСК
Сургутский ЗСК находится в 35 километрах от города Сургут. Это крупнейшее перерабатывающее предприятие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Завод снабжает газ российским и зарубежным партнерам ПАО "Газпром".
Там перерабатывают газовые конденсаты из месторождений северных районов Тюменской области, которые проходят деетанизацию на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата.
Среди выпускаемой продукции:
- топливо дизельное зимнее, арктическое;
- топливо для реактивных двигателей марки ТС-1;
- бензин неэтилированный марок АИ-95-К5 и АИ-92-К5;
- дистиллят газового конденсата легок;
- газовый конденсат стабилен (нефть);
- сжиженные углеводородные газы;
- широкая фракция легких углеводородов;
- метанол;
- газ сбросный, технологичный.
Ранее РБК-Украина писало, что в Ростове-на-Дону сгорел резервуарный парк нефтяного терминала Новошахтинского завода по нефтепродуктам. До удара объект мог переваливать до 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год.
Кроме того, 26 сентября Ильский НПЗ остановил работу после удара сил обороны Украины. В этот раз удалось поразить несколько установок первичной переработки нефти, но не только их.