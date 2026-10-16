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В Сургуте пылает завод "Газпрома" после атаки дронов, - СМИ

18:04 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Сургуте пылает завод "Газпрома" после атаки дронов, - СМИ Фото: Сургутский ЗСК (росСМИ)
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16 октября дроны атаковали промышленное предприятие в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. На заводе начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Дроны ударили по Сургутскому ЗСК

Осинтеры обнаружили, что после атаки БПЛА горит завод "Газпрома" по стабилизации конденсата имени Черномырдина (ЗСК).

Об атаке дронов на "промышленный" объект в Сургутском районе сообщил губернатор региона Руслан Кухарук:

"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошел пожар. На месте работают экстренные службы. Сейчас специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба", - говорит он.

Этот объект "Газпрома" атакован впервые. Он находится в 2350 километрах от границы с Украиной.

Сургутский ЗСК

Сургутский ЗСК находится в 35 километрах от города Сургут. Это крупнейшее перерабатывающее предприятие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Завод снабжает газ российским и зарубежным партнерам ПАО "Газпром".

Там перерабатывают газовые конденсаты из месторождений северных районов Тюменской области, которые проходят деетанизацию на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата.

Среди выпускаемой продукции:

  • топливо дизельное зимнее, арктическое;
  • топливо для реактивных двигателей марки ТС-1;
  • бензин неэтилированный марок АИ-95-К5 и АИ-92-К5;
  • дистиллят газового конденсата легок;
  • газовый конденсат стабилен (нефть);
  • сжиженные углеводородные газы;
  • широкая фракция легких углеводородов;
  • метанол;
  • газ сбросный, технологичный.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ростове-на-Дону сгорел резервуарный парк нефтяного терминала Новошахтинского завода по нефтепродуктам. До удара объект мог переваливать до 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год.

Кроме того, 26 сентября Ильский НПЗ остановил работу после удара сил обороны Украины. В этот раз удалось поразить несколько установок первичной переработки нефти, но не только их.

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