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Супутники-шпигуни США зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до її руйнування, - NYT

Ілюстративне фото: супутники-шпигуни США зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до її руйнування (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Американські супутники-шпигуни зафіксували вибухи на Каховській ГЕС до того, як її було зруйновано. Але всі обставини у Вашингтоні наразі не встановили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, інформацію про спостереження американських супутників-шпигунів розповів високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, супутники, які оснащені інфрачервоними датчиками, зафіксували тепловий спалах, що відповідає сильному вибуху, незадовго до того, як греблю було зруйновано.

При цьому він уточнив, що, на думку американських аналітиків, за вибухом стоїть Росія. Але американські спецслужби поки не мають вагомих доказів того, хто несе відповідальність.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок їхнього теракту дамба була зруйнована, що призвело до затоплення низки населених пунктів у Херсонській області.

Через дії ворога вже відомо про загиблих серед мирного населення - в Олешках потонули щонайменше дев'ять людей.

Окупанти почали звинувачувати Україну в тому, що вона нібито зруйнувала греблю ракетними ударами. Але експерти з інженерної справи у коментарі NYT розповіли, що обстріл не міг призвести до подібних наслідків. Причиною найімовірніше був вибух зсередини.

Більш детально про всі наслідки станом на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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