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Спутники-шпионы США зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС до ее разрушения, - NYT

Иллюстративное фото: спутники-шпионы США зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС до ее разрушения (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрывы на Каховской ГЭС до того, как она была разрушена. Но все обстоятельства в Вашингтоне пока не установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, информацию о наблюдениях американских спутников-шпионов рассказал высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, спутники, которые оснащены инфракрасными датчиками, зафиксировали тепловую вспышку, соответствующую сильному взрыву, незадолго до того, как плотина была разрушена.

При этом он уточнил, что, по мнению американский аналитиков, за взрывом стоит Россия. Но у американских спецслужб пока нет веских доказательств того, кто несет ответственность.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате их теракта дамба была разрушена, что привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской области.

Из-за действий врага уже известно о погибших среди мирного населения - в Олешках утонули по меньшей мере девять человек.

Оккупанты начали обвинять Украину в том, что она якобы разрушила дамбу ракетными ударами. Но эксперты по инженерному делу в комментарии NYT рассказали, что обстрел не мог привести к подобным последствиям. Причиной вероятнее всего был взрыв изнутри.

Более детально о всех последствиях по состоянию на сегодня - в материале РБК-Украина.

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