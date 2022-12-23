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Супутники NASA показали наслідки атак на енергетику України

Фото: супутники NASA показали наслідки атак на енергетику України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Супутники NASA Suomi та NOAA-20 показали, як виглядає Україна після атак Росії з енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Знімки із двох супутників, надані виданню, показують, наскільки слабко "світиться" Україна.

Детальний аналіз Sky News супутникових даних NASA показує наслідки атак, які призвели до того, що наприкінці листопада вся система "майже вийшла з ладу".

Проте представники британського посольства в Києві заявили журналістам, що Україна, як і раніше, має "більш ніж достатньо фактичних потужностей з вироблення електроенергії".

Раніше супутники зафіксували, як українські міста поринули у пітьму після масованого ракетного обстрілу 23 листопада.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 грудня, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України, сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

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