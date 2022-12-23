Спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины

Спутники NASA Suomi и NOAA-20 показали, как выглядит Украина после атак России по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Снимки с двух спутников, предоставленные изданию, показывают, насколько слабо "светится" Украина.

Подробный анализ Sky News спутниковых данных NASA показывает последствия атак, которые привели к тому, что в конце ноября вся система "почти вышла из строя".

Тем не менее представители британского посольства в Киеве заявили журналистам, что Украина по-прежнему имеет "более чем достаточно фактических мощностей по выработке электроэнергии".