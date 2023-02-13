Супутники Maxar показали, як виглядають села на Донбасі після місяців обстрілів (знімки)

На перших фото помітно, як виглядала Петрівка, село сході України, минулого літа і який має вигляд через кілька місяців війни.

Після важкого артилерійського обстрілу окупантів це вже зовсім інша картина того, як показано на першому знімку (24 серпня 2022 року) у порівнянні з тим, який був зроблений минулої п'ятниці (10 лютого 2023 року).

Фото: село Петрівка на сході України 24 серпня і 10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському (Донецька область) поблизу Вугледара.

Фото: Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському 20 червня і 10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)

Також опубліковані супутникові знімки (від лютого 8-10) Вугледара та його околиць, де Росія зазнала катастрофічних втрат у військах і техніці минулого тижня.

На зображеннях 1 і 2 висвітлено бронетехніка, розташована на південний схід від Вугледара, а на третьому зображенні показані воронки від ударів на південний захід від Павлівки.

Фото: околиці Вугледара Донецької області, 8-10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)