Росіяни осушують Каховське водосховище: з'явилися супутникові знімки

Згідно зі супутниковими фото росіяни осушують величезне Каховське водосховище, тим самим ставлячи під загрозу Запорізьку атомну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR .

За даними видання, Росія осушує величезне водосховище в Україні, ставлячи під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції.

З початку листопада 2022 року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. У результаті супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Фото: росіяни осушують Каховське водосховище (Planet Labs PBC)

"Навіть якщо зниження рівня води не становить безпосередньої загрози ядерній безпеці та безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватись", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар'яно Гроссі.