Росіяни осушують Каховське водосховище: з'явилися супутникові знімки
Згідно зі супутниковими фото росіяни осушують величезне Каховське водосховище, тим самим ставлячи під загрозу Запорізьку атомну станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.
За даними видання, Росія осушує величезне водосховище в Україні, ставлячи під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції.
З початку листопада 2022 року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. У результаті супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.
"Навіть якщо зниження рівня води не становить безпосередньої загрози ядерній безпеці та безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватись", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар'яно Гроссі.
У своїй заяві Запорізька обласна військова адміністрація припустила, що метою осушення водосховища може бути частково затоплення території на південь від дамби, щоб не дати українським військам форсувати річку Дніпро. Чиновники заявили, що в "Укргідроенерго" вважають, що російські окупанти "відкрили шлюзи станції, побоюючись наступу українських військових".
Нагадаємо, ми писали, що росіяни скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає.
Крім того, в Каховському водосховищі рівень води вже впав на 1,4 м.
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