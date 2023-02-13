Супутники Maxar показали, як виглядають села на Донбасі після місяців обстрілів (знімки)
Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядають села в Донецькій області після місяців обстрілів російських військ. Опубліковані супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Майка Екель, який оприлюднив у мережі ці кадри.
На перших фото помітно, як виглядала Петрівка, село сході України, минулого літа і який має вигляд через кілька місяців війни.
Після важкого артилерійського обстрілу окупантів це вже зовсім інша картина того, як показано на першому знімку (24 серпня 2022 року) у порівнянні з тим, який був зроблений минулої п'ятниці (10 лютого 2023 року).
Фото: село Петрівка на сході України 24 серпня і 10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)
Подібний рівень пошкоджень видно на наступних фото, на яких зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському (Донецька область) поблизу Вугледара.
Хоча монастир залишився вцілілим, як помітно із зображень, навколишня територія зазнала великої шкоди.
Фото: Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир, що в селі Микільському 20 червня і 10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)
Також опубліковані супутникові знімки (від лютого 8-10) Вугледара та його околиць, де Росія зазнала катастрофічних втрат у військах і техніці минулого тижня.
На зображеннях 1 і 2 висвітлено бронетехніка, розташована на південний схід від Вугледара, а на третьому зображенні показані воронки від ударів на південний захід від Павлівки.
Фото: околиці Вугледара Донецької області, 8-10 лютого (twitter.com/Mike_Eckel)
Нагадаємо, нещодавно були опубліковані супутникові знімки того, як російські війська зміцнюють оборону навколо аеродрому в окупованому Бердянську.
Також супутники показали, як росіяни осушують величезне Каховське водосховище, тим самим ставлячи під загрозу Запорізьку атомну станцію.
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