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Спутники Maxar показали, как выглядят села на Донбассе после месяцев обстрелов (снимки)

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Донбасс, Понедельник 13 февраля 2023 14:00
Спутники Maxar показали, как выглядят села на Донбассе после месяцев обстрелов (снимки) Фото: спутники Maxar показали, как выглядят села на Донбассе после месяцев обстрелов (twitter.com/Mike_Eckel)
Автор: Мария Кучерявец

Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят села в Донецкой области после месяцев обстрелов российских войск. Опубликованы спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Майка Экель, обнародовавшего в сети эти кадры.

На первых фото заметно, как выглядела Петровка, село на востоке Украины, прошлым летом и как выглядит через несколько месяцев войны.

После тяжелого артиллерийского обстрела оккупантов это уже совсем другая картина того, как показано на первом снимке (24 августа 2022 года) по сравнению с тем, который был сделан в прошлую пятницу (10 февраля 2023 года).

Фото: село Петровка на востоке Украины 24 августа и 10 февраля (twitter.com/Mike_Eckel)

Подобный уровень повреждений виден на следующих фото, на которых изображен Свято-Успенский Николо-Василовский монастырь в селе Никольском (Донецкая область) вблизи Угледара.

Хотя монастырь остался уцелевшим, как видно из изображений, окружающая территория пострадала.

Фото: Свято-Успенский Николае-Василовский монастырь в селе Никольском 20 июня и 10 февраля (twitter.com/Mike_Eckel)

Также опубликованы спутниковые снимки (от февраля 8-10) Угледара и его окрестностей, где Россия понесла катастрофические потери в войсках и технике на прошлой неделе.

На изображениях 1 и 2 показана бронетехника, расположенная юго-восточнее Угледара, а на третьем изображении показаны воронки от ударов юго-западнее Павловки.

Фото: окрестности Угледара Донецкой области, 8-10 февраля (twitter.com/Mike_Eckel)

Напомним, недавно были опубликованы спутниковые снимки о том, как российские войска укрепляют оборону вокруг аэродрома в оккупированном Бердянске.

Также спутники показали, как россияне осушают огромное Каховское водохранилище, тем самым ставя под угрозу Запорожскую атомную станцию.

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