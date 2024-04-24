Супутник зафіксував потужну пожежу на нафтобазі у Смоленській області

Моніторингова група "Кримського вітру" показала супутникові знімки, які підтверджують, що у Смоленській області загорілася нафтобаза.

Як зазначається, нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська

Фото: супутник зафіксував пожежа на нафтобазі у Смоленській області (t.me/Crimeanwind)

Нічні вибухи у Росії

В ніч на 24 квітня росіяни заявили про нібито атаку на об'єкти у Смоленській та Липецькій областях. Російська влада заявила про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах та про "падіння безпілотника" у промисловій зоні.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах регіону.

Як пишуть російські ЗМІ, вночі у Смоленській області чули вибухи. У мережі публікували відео пожежі на нафтобазі.

Міноборони РФ стверджує, що "збило" за ніч вісім дронів у Курській, Бєлгородській, воронезькій та Смоленській областях.