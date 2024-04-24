Спутник зафиксировал мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области

В Смоленской области России загорелась нефтебаза в ночь на 24 апреля. Спутник зафиксировал мощный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Мониторинговая группа "Крымского ветра" показала спутниковые снимки, подтверждающие, что в Смоленской области загорелась нефтебаза.
Как отмечается, нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.
Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (t.me/Crimeanwind)
В ночь на 24 апреля россияне заявили о якобы атаке на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские власти заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах и о "падении беспилотника" в промышленной зоне.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о возгорании на топливно-энергетических объектах в двух районах региона.
Как пишут российские СМИ, ночью в Смоленской области слышали взрывы. В сети публиковали видео пожара на нефтебазе.
Минобороны РФ утверждает, что "сбило" за ночь восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.
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