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Спутник зафиксировал мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области

Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Смоленской области России загорелась нефтебаза в ночь на 24 апреля. Спутник зафиксировал мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" показала спутниковые снимки, подтверждающие, что в Смоленской области загорелась нефтебаза.

Как отмечается, нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

 

Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (t.me/Crimeanwind)

Ночные взрывы в России

В ночь на 24 апреля россияне заявили о якобы атаке на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские власти заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах и о "падении беспилотника" в промышленной зоне.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о возгорании на топливно-энергетических объектах в двух районах региона.

Как пишут российские СМИ, ночью в Смоленской области слышали взрывы. В сети публиковали видео пожара на нефтебазе.

 

Минобороны РФ утверждает, что "сбило" за ночь восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

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