Спутник зафиксировал мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области

Мониторинговая группа "Крымского ветра" показала спутниковые снимки, подтверждающие, что в Смоленской области загорелась нефтебаза.

Как отмечается, нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

Фото: спутник зафиксировал пожар на нефтебазе в Смоленской области (t.me/Crimeanwind)

Ночные взрывы в России

В ночь на 24 апреля россияне заявили о якобы атаке на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские власти заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах и о "падении беспилотника" в промышленной зоне.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о возгорании на топливно-энергетических объектах в двух районах региона.

Как пишут российские СМИ, ночью в Смоленской области слышали взрывы. В сети публиковали видео пожара на нефтебазе.

Минобороны РФ утверждает, что "сбило" за ночь восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.