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Супутник показав, що залишилося від російського Ту-95 після удару по "Енгельсу-2"

14:52 19.07.2026 Нд
1 хв
Літак, який запускав ракети по Україні, отримав руйнування, помітні навіть із космосу
aimg Марія Науменко
Фото: російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Getty Images)

Опубліковані кадри дозволили детально оцінити масштаби пошкоджень літака, який входить до складу стратегічної авіації РФ та є носієм крилатих ракет Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Супутниковий знімок Planet Labs, зроблений 19 липня, підтвердив критичні пошкодження одного з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області РФ.

На фото, яке оприлюднили журналісти "Схем", видно, що хвостова частина літака повністю відокремлена від фюзеляжу.

Такі пошкодження свідчать, що бомбардувальник, ймовірно, більше не придатний до виконання бойових завдань.

Фото: супутниковий знімок пошкодженого російського бомбардувальника Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2" ("Схеми"/Planet Labs)

Саме літаки Ту-95 Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет Х-101 під час масованих ударів по Україні.

Нагадаємо, 17 липня Служба безпеки України повідомила про успішну атаку на стратегічний військовий аеродром "Енгельс-2".

За даними спецслужби, українські далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів і завдали удару по російських стратегічних бомбардувальниках.

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Російська ФедераціяУкраїнаВалерій СаратовРосавіація