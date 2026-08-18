Супутник показав наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Росії

У ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили російський ракетно-космічний центр "Прогрес" у місті Самара. Це єдине підприємство у РФ, яке займається серійним складанням ракет-носіїв сімейства "Союз-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " КіберБорошно ".

Імовірно, удар припав на корпус 106А, який є частиною виробничого масиву ракет "Союз". Саме в цьому приміщенні високого класу чистоти монтують "нервову систему" носіїв: бортову електроніку, прилади, систему управління та кабельну мережу.

Без проходження цього етапу зібрати ракету неможливо, навіть за наявності готових корпусів і баків. Поруч також розташований корпус кінцевого складання - 106Б.

Наслідки для виробництва

Відновлення такого об'єкта триватиме значно довше за ремонт звичайного цеху. Через специфіку приміщення високого класу чистоти, наслідки пожежі, кіптяви та залиття водою означають потребу в рекваліфікації чистих зон, ресертифікації технічного процесу та повторному контролі запиленості. Це займе місяці, а не тижні.

Фото: наслідки удару по "Прогрес" у Самарі (t.me/kiber_boroshno)

Крім того, ситуацію для РФ ускладнюють санкції - бортова електроніка "Союзів" сильно залежить від імпортних компонентів, доступ до яких наразі обмежений і які неможливо просто докупити.

У чому стратегічна важливість "Прогреса"

Цей завод є унікальним, адже дублюючих виробництв у Росії немає. Тільки тут збирають усю лінійку ракет "Союз-2", якими Росія виводить у космос свої апарати. Серед них:

військові супутники радіотехнічної розвідки та цілевказання "Ліана";

апарати оптичної розвідки "Персона" та "Раздан";

супутниковий інтернет "Рассвет" (аналог Starlink від "Бюро 1440"), який розгортається виключно носіями "Союз-2.1б".

Наразі точний масштаб руйнувань на заводі уточнюється за допомогою супутникових знімків.