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Супутник показав наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Росії

14:04 18.08.2026 Вт
2 хв
Відновлення стратегічного російського заводу займе місяці
aimg Валерій Ульяненко
Супутник показав наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Росії Фото: ЗСУ уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі (скрін відео Fire Point)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили російський ракетно-космічний центр "Прогрес" у місті Самара. Це єдине підприємство у РФ, яке займається серійним складанням ракет-носіїв сімейства "Союз-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "КіберБорошно".

Імовірно, удар припав на корпус 106А, який є частиною виробничого масиву ракет "Союз". Саме в цьому приміщенні високого класу чистоти монтують "нервову систему" носіїв: бортову електроніку, прилади, систему управління та кабельну мережу.

Без проходження цього етапу зібрати ракету неможливо, навіть за наявності готових корпусів і баків. Поруч також розташований корпус кінцевого складання - 106Б.

Наслідки для виробництва

Відновлення такого об'єкта триватиме значно довше за ремонт звичайного цеху. Через специфіку приміщення високого класу чистоти, наслідки пожежі, кіптяви та залиття водою означають потребу в рекваліфікації чистих зон, ресертифікації технічного процесу та повторному контролі запиленості. Це займе місяці, а не тижні.

Фото: наслідки удару по "Прогрес" у Самарі (t.me/kiber_boroshno)

Крім того, ситуацію для РФ ускладнюють санкції - бортова електроніка "Союзів" сильно залежить від імпортних компонентів, доступ до яких наразі обмежений і які неможливо просто докупити.

У чому стратегічна важливість "Прогреса"

Цей завод є унікальним, адже дублюючих виробництв у Росії немає. Тільки тут збирають усю лінійку ракет "Союз-2", якими Росія виводить у космос свої апарати. Серед них:

  • військові супутники радіотехнічної розвідки та цілевказання "Ліана";
  • апарати оптичної розвідки "Персона" та "Раздан";
  • супутниковий інтернет "Рассвет" (аналог Starlink від "Бюро 1440"), який розгортається виключно носіями "Союз-2.1б".

Наразі точний масштаб руйнувань на заводі уточнюється за допомогою супутникових знімків.

Нагадаємо, удар Сил оборони України по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі в ніч на 15 серпня підтвердив президент Володимир Зеленський.

За його словами, для ударів застосовувалися ракети "Фламінго". Відстань до заводу від кордону України становить близько 900 кілометрів.

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