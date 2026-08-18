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Спутник показал последствия удара по ракетно-космическому центру "Прогресс" в России

14:04 18.08.2026 Вт
2 мин
Восстановление стратегического российского завода займет месяцы
aimg Валерий Ульяненко
Спутник показал последствия удара по ракетно-космическому центру "Прогресс" в России Фото: ВСУ поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре (скрин видео Fire Point)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 15 августа Силы обороны Украины поразили российский ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Это единственное предприятие в РФ, занимающееся серийной сборкой ракет-носителей семейства "Союз-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КіберБорошно".

Вероятно, удар пришелся на корпус 106А, являющийся частью производственного массива ракет "Союз". Именно в этом помещении высокого класса чистоты монтируют "нервную систему" носителей: бортовую электронику, приборы, систему управления и кабельную сеть.

Без прохождения этого этапа собрать ракету невозможно даже при наличии готовых корпусов и баков. Рядом также расположен корпус концевой сборки - 106Б.

Последствия для производства

Восстановление такого объекта будет длиться значительно дольше ремонта обычного цеха. Из-за специфики помещения высокого класса чистоты, последствия пожара, копоти и заливки водой означают потребность в реквалификации чистых зон, ресертификации технического процесса и повторном контроле запыленности. Это займет месяцы, а не недели.

Фото: последствия удара по "Прогрессу" в Самаре (t.me/kiber_boroshno)

Кроме того, ситуацию для РФ усложняют санкции - бортовая электроника "Союзов" сильно зависит от импортных компонентов, доступ к которым ограничен и которые невозможно просто докупить.

В чем стратегическая важность "Прогресса"

Этот завод уникален, ведь дублирующих производств в России нет. Только здесь собирают всю линейку ракет "Союз-2", которыми Россия выводит в космос свои аппараты. Среди них:

  • военные спутники радиотехнической разведки и целеуказания "Лиана";
  • аппараты оптической разведки "Персона" и "Раздан";
  • спутниковый интернет "Рассвет" (аналог Starlink от "Бюро 1440"), который разворачивается исключительно носителями "Союз-2.1б".

Точный масштаб разрушений на заводе уточняется с помощью спутниковых снимков.

Напомним, удар Сил обороны Украины по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре в ночь на 15 августа подтвердил президент Владимир Зеленский.

По его словам, для ударов применялись ракеты "Фламинго". Расстояние до завода от границы Украины составляет около 900 км.

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