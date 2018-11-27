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Супрун заявила, що її викликали на допит до Генпрокуратури

Новини » Політика    27.11.2018 - 17:47
Супрун заявила, що її викликали на допит до Генпрокуратури
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна, Віталій Носач)

Непередодні, 26 листопада, прокуратура допитала заступника Супрун - Олександра Лінчевського

Виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Ураїни Уляну Супрун викликали на допит до Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Супрун у Facebook

За її словами, допит відбудеться через заяву колишнього ректора Одеського медуніверситету Валерія Запорожана.

"Генеральна прокуратура України вчора допитала Олександра Лінчевського, а найближчими днями допитає мене та державного секретаря МОЗ Артема Янчука", - сказала Супрун. 

Вона пояснює, що МОЗ розірвало контракт із Запорожаном через зловживання на посаді й не раз надсилало заяви до правоохоронців щодо розгляду систематичного пограбування Запорожаном університету.

"Зокрема, 220 млн грн з закупівель університету він витратив на обладнання, яке використовувалося не для навчання студентів, а надання платних медичних послуг", - стверджує Супрун. 

 

Нагадаємо, напередодні у МОЗ заявили про рейдерське захоплення Одеського Національного медичного університету після того, як до Єдиного державного реєстру (ЄДР) внесли запис про виконання обов’язків ректора Юрієм Сухіним. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

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