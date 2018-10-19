У Кабміні заявили, що перевірять в областях ситуацію з інсуліном

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

За словами прем'єра, до фактичної потреби в інсуліні завжди дописували ще 20-40%

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільному віце-прем’єр-міністру проаналізувати за областями наявність і потребу в інсуліні. Про це голова уряду повідомив під час години запитань до Кабінету міністрів у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до фактичної потреби в інсуліні завжди дописували ще 20-40%.

"Щодо забезпечення інсуліном. До фактичної потреби в інсуліні завжди дописували ще 20-40% і на цьому просто "гріли руки". Але хворі на цукровий діабет не мають від цього страждати. Доручаю профільному віце-прем’єр-міністру проаналізувати за областями наявність і потребу в інсуліні", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, в травні Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки. Відзначається, що нова форма рецепта є передумовою для впровадження електронного рецепта, який буде зручним як для медустанов, так і для пацієнтів.

Як писало РБК-Україна у квітні 2015 року, Міністерство охорони здоров'я планує ввести практику часткового або повного повернення грошей, витрачених хворими на життєво необхідні ліки, зокрема, на інсулін.