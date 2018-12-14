Супрун сообщила, что 16-летнюю девушку отпустили после конфликта в Институте сердца

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Девушка сняла на видео фрагмент выступления директора медучреждения на так называемом тренинге

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 16-летнюю девушку, задействованную в ходе конфликта в институте сердца, уже отпустили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ульяны Супрун в Facebook.

16-летняя девушка сняла сегодня на видео фрагмент выступления директора учреждения Бориса Тодурова на так называемом тренинге по противодействию активистам. На тренинге в качестве кейса демонстрировались фрагменты с участием Юрия Крысина, обвиняемого по делу убийства журналиста Вячеслава Веремия.

"16-летнюю девушку уже отпустили. С ней все в порядке. Люди, которые способны на такое позорное поведение, не в праве называть себя врачами", - написала Супрун.

Ранее Супрун написала, что в институте сердца проводилось мероприятие по обучению противодействовать активистам, которое Борис Тодуров организовал для сотрудников института.

"Поэтому на тренинге обсуждали записи с камер наблюдения, видимо, чтобы учесть “ошибки” персонала. Также нам передали фото части слайдов презентации и содержание “симуляции”, к которой пригласили медработников. Врачам и медсестрам раздали роли — от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео для манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой. К чему такие тренировки? ", - написала она.

Супрун также отметила, что от девушки требовали удалить отснятое видео.

" Как мне сообщили — ее окружили 5 человек и не выпускали даже когда прибыла полиция. Требование было одно — удалить видео. Патрульную полицию вызвали в 16:19 ее друзья, которые были рядом. Не Тодуров. Время вызовов можно будет проверить, обратившись в правоохранительные органы", - сообщила она.

Напомним, ранее в полиции рассказали, что активистов организации С14 не задерживали в Институте сердца. Однако впоследствии в полиции все же подтвердили задержании четырех человек в Институте сердца.