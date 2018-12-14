Супрун повідомила, що 16-річну дівчину відпустили після конфлікту в Інституті серця

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Дівчина зняла на відео фрагмент виступу директора закладу на так званому тренінгу

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що 16-річну дівчину, задіяну в ході конфлікту в інституті серця, вже відпустили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Уляни Супрун в Facebook.

16-річна дівчина зняла сьогодні на відео фрагмент виступу директора закладу Бориса Тодурова на так званому тренінгу з протидії активістам. На тренінгу в якості кейсу демонструвалися фрагменти за участі Юрія Крисіна, обвинуваченого по справі вбивства журналіста Вячеслава Веремія.

"16-річну дівчину вже відпустили. З нею все гаразд. Люди, які здатні на таку ганебну поведінку, не в праві називати себе лікарями", - написала Супрун.

Раніше Супрун написала, що в інституті серця проводився захід з навчання протидіяти активістам, який Борис Тодуров організував для працівників інституту.

"Тож на тренінгу обговорювали записи з камер спостереження, мабуть, щоби врахувати “помилки” персоналу. Також нам передали фото частини слайдів презентації і зміст “симуляції”, до якої запросили медпрацівників. Лікарям і медсестрам роздали ролі — від одних вимагали симулювати втрату свідомості, а іншим наказали спровокувати конфлікт, щоб можна було зафіксувати на відео для маніпуляції, щоби виглядати не агресором, а жертвою. До чого такі тренування? ", - написала вона.

Супрун також зазначила, що від дівчини вимагали видалити відзняте відео.

" Як мені повідомили — її оточили 5 чоловіків і не випускали навіть коли прибула поліція. Вимога була одна — видалити відео. Патрульну поліцію викликали о 16:19 її друзі, які були поруч. Не Тодуров. Час викликів можна буде перевірити, звернувшись до правоохоронних органів", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше в поліції розказали, що активістів організації С14 не затримували Інституті серця. Однак згодом у поліції все ж підтвердили затримання чотирьох осіб в Інституті серця.