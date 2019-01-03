Супрун рассказала, почему ее вызывают в суд

Фото: Ульяна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вчера Супрун сообщила о получении 5 повесток в суд

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что юристы Министерства здравоохранения Украины каждую неделю по 20 раз находятся в судах. Об этом Супрун сказала на брифинге во Львове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, "юридический департамент Минздрава каждую неделю по 20 раз находится в судах по делам, которые подают уволенные за коррупцию руководители больниц, ректоры медуниверситетов, а также, как в данном случае, депутаты".

В частности, в последний раз, по словам Супрун, ее вызвали в Печерский райсуд Киева из-за заявления народного депутата Сергея Власенко и Счетной палаты.

"Вчера уже под вечер, где-то в 17 часов пришли два письма, в которых были пять вызовов в Печерский суд из-за "совершенных мною административных правонарушений". Они были поданы депутатом в связи с тем, что в министерстве якобы вовремя не ответили на его запросы", - рассказала Супрун.

Также она отметила, что на четырех из заявлений была дата 4 декабря, на одном - 19 декабря.

РБК-Украина вчера, 2 января, писало, что Уляна Супрун получила 5 повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях.

Ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Она объясняет, что Минздрав расторг контракт с Запорожаном за злоупотребления на посту и не раз направляло заявления в милицию по рассмотрению систематического ограбления Запорожаном университета.