Супрун получила 5 повесток в суд

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Печерском суде рассмотрят дела об админправонарушениях

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун, получила 5 повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Супрун.

Так, Супрун сообщила, что 4 повестки от 4 декабря 2018 и 1 от 19 декабря 2018 года.

Фото: повестки в суд (twitter.com/usuprun)

"По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29 декабря 2018", написала Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявила, что ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Она объясняет, что Минздрав расторг контракт с Запорожаном за злоупотребления на посту и не раз направляло заявления в милицию по рассмотрению систематического ограбления Запорожаном университета.

"В частности, 220 млн грн из закупок университета он потратил на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а предоставление платных медицинских услуг", - утверждает Супрун.