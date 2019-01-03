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Супрун розповіла, чому її викликають до суду

Новини » Політика    03.01.2019 - 21:49
Супрун розповіла, чому її викликають до суду
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вчора Супрун повідомила про отримання 5 повісток у суд

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що юристи Міністерства охорони здоров'я України щотижня по 20 разів знаходяться в судах. Про це Супрун сказала на брифінгу у Львові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, "юридичний департамент МОЗ щотижня по 20 разів знаходиться в судах по справах, які подають звільнені за корупцію керівники лікарень, ректори медуніверситетів, а також, як в даному випадку, депутати".

Зокрема, в останній раз, за словами Супрун, її викликали до Печерського райсуду Києва через заяву народного депутата Сергія Власенка та Рахункової палати.

"Вчора під вечір, десь о 17 годині прийшли два листи, в яких були п'ять викликів в Печерський суд за скоєні мною адміністративних правопорушень". Вони були подані депутатом у зв'язку з тим, що в міністерстві нібито вчасно не відповіли на його запити", - розповіла Супрун.

Також вона зазначила, що на чотирьох із заяв була дата 4 грудня, на одному - 19 грудня.

РБК-Україна вчора, 2 січня, писало, що Уляна Супрун отримала 5 повісток у Печерський суд на 3 січня 2019 року на розгляд справ про адмінправопорушення.

Раніше Супрун заявила, що її викликали на допит в Генеральну прокуратуру України.

Вона пояснила, що МОЗ розірвав контракт з Запорожаном за зловживання на посаді і не раз направляв заяви в міліцію з розгляду систематичного пограбування Запорожаном університету.

Супрун отримала 5 повісток у суд
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