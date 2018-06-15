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Супрун розповіла, як буде проходити ліцензування лікарів

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 12:41
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Ліцензії лікарям видаватиме спеціальний рада при МОЗ

Українським лікарям ліцензію на діяльність видаватиме спеціальна ліцензійна рада при Міністерстві охорони здоров'я. Про це на презентації нових напрямів трансформації системи охорони здоров'я повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"Буде специфічний єдиний іспит. При МОЗ буде ліцензійний рада, яка, як передбачається, складатиметься з 30 лікарів, обраних за конкурсом. Також передбачена ротація тих лікарів, які будуть приймати рішення про надання ліцензії", - розповіла Супрун.

При цьому, за її словами, запровадження ліцензування лікарів передбачає нову систему оцінки їх знань.

"Буде тільки одна перездача іспиту. Не буде більше атестації, а буде ліцензія, яку вони мають підтверджувати кожні 2-3 роки", - зазначила Супрун.

Вона додала, що перехідний період займе приблизно до п'яти років після затвердження відповідного рішення на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ хоче ввести ліцензування лікарів на законодавчому рівні в кінці 2018.

 

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, Уляна Супрун  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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