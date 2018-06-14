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Супрун закликала бойкотувати чемпіонат світу у РФ

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    14.06.2018 - 20:14
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За її словами, підтримка ЧМ-2018 означає схвалення терору

Супрун закликала бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу, який проходить у Росії. Про це в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала у Twitter.

"Сьогодні відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії. Закликаю бойкотувати чемпіонат будь-яким чином, адже підтримуючи його, ви схвалюєте терор та війну, яку проводить Росія. Покажемо червону картку Путіну!" - написала Супрун.

Нагадаємо, 13 червня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав міністрів спорту із 31 країни бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу.

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Теги публікації: Російська Федерація, ЧМ-2018, чемпионат мира  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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