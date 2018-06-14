Супрун закликала бойкотувати чемпіонат світу у РФ

За її словами, підтримка ЧМ-2018 означає схвалення терору

Супрун закликала бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу, який проходить у Росії. Про це в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала у Twitter.

"Сьогодні відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії. Закликаю бойкотувати чемпіонат будь-яким чином, адже підтримуючи його, ви схвалюєте терор та війну, яку проводить Росія. Покажемо червону картку Путіну!" - написала Супрун.

Сьогодні відкриття @WorldCup2018now Чемпіонату світу з футболу в Росії. Закликаю бойкотувати чемпіонат будь-яким чином, адже підтримуючи його, ви схвалюєте терор та війну, яку проводить Росія. Покажемо червону картку Путіну! #BoycottWorldCup2018 pic.twitter.com/RVGZOVHH0O — Уляна Супрун (@usuprun) June 14, 2018

Нагадаємо, 13 червня міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав міністрів спорту із 31 країни бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу.