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Жданов призвал министров спорта 31 страны бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

НовостиСпорт    13.06.2018 - 17:27
Фото: ЧМ-2018 (из открытых источников)
Фото: ЧМ-2018 (из открытых источников)

Министр спорта написал соответствующее письмо министрам, ответственным за спорт в 31 стране, чьи футбольные команды заявлены для участия в Чемпионате мира в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал министров спорта из 31 страны бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу, который состоится в России. Об этом сообщил Жданов в Facebook, обнародовав текст соответствующего письма.

"Написал письма на всех министров, ответственных за спорт из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования политическом уровне. Покажите Путину красную карточку", - написал Жданов.

В письме к министрам спорта Жданов отмечает, что Украина вместе с международным сообществом неоднократно призывала Россию освободить украинских политзаключенных.

"Вместо этого, Россией усиливается преследование в оккупированном Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам по обвинению в "шпионаже", и игнорируются все призывы и предложения относительно освобождения незаконно задержанных украинских граждан", - говорится в письме.

Министр также отмечает, что, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права, мир должен "адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса".

Фото: письмо Жданова до мінстірів спорта 31 страны (в facebook.com/zhdanovihor)

Напомним, ранее Жданов заявлял, что Украине стоит бойкотировать девятый этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Добавим, что власти Финляндии будет бойкотировать финал Чемпионата мира-218 по футболу, который состоится в России. К бойкоту также присоединились Польша, Канада, Австралия, Исландия и Великобритания. Конечно, бойкотировать чемпионат призвала и Украина.

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Теги публикации: ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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