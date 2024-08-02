Сопровождение ветеранов. Кабмин дал старт внедрению программы
В Украине определили механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Планируется, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Сегодня, 2 августа, правительство приняло постановление, которое дает старт внедрению специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Принятым постановлением КМУ определен механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
Речь идет, в частности, об урегулировании вопроса оплаты труда и определении механизма по организации его деятельности.
Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун отметил, что институт сопровождения и поддержки ветеранов в странах НАТО - является одним из приоритетов.
По его словам, Украина будет внедрять эту практику, ведь она не только соответствует евроинтеграционным процессам, но и является действенным инструментом восстановления и адаптации ветеранов и ветеранок.
"Вскоре мы объявим начало приема заявлений от кандидатов на эти должности. Планируем, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью. Каждый такой специалист будет применять индивидуальный подход и иметь свои конкретные показатели работы", - сообщил Порхун.
Какие обязанности специалиста по сопровождению
Специалист по сопровождению будет заниматься ветеранами, членами семей ветеранов и военнослужащих.
По словам Порхуна, специалист по сопровождению - первое лицо, которое встречает ветерана и ветеранку по возвращении в общину. Именно этот человек обеспечивает
- информационное сопровождение и поддержку;
- консультирует о получении статусов, льгот, услуг, жилья;
- прохождение реабилитации;
- трудоустройство;
- возбуждение собственного дела;
- оказывает юридическую помощь;
- направляет других специалистов.
"По сути специалист является информационным советником для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц. Он помогает, заполняет документы, координирует ветерана, направляет, представляет интересы, разъясняет права, помогает реализовать право на льготы и услуги", - добавил и.о. министра.
В то же время он отметил, что для государства и Минветеранов как органа, формирующего, реализующего и координирующего ветеранскую политику, специалист станет информационным агентом.
"На базе его аналитики мы будем изменять и адаптировать систему в соответствии с потребностями и запросами ветеранского сообщества", - отметил Порхун.
Кандидаты на должность подают заявление в электронной форме через платформу е-Ветеран - по ссылке (регистрация будет открыта до конца августа).
Как будут отбирать кандидатов
После подачи заявления кандидаты пройдут психологическое тестирование и на знание законодательства.
Система сообщает о результате поданной заявки, после чего она прорабатывается Минветеранов и направляется в органы местного самоуправления для дальнейшего рассмотрения комиссией.
Предпочтение будет предоставляться кандидатам, имеющим статус ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, Защитника/Защитницы Украины и состоят на учете в ЕГРВИ.
Однако приоритетом при отборе являются профессиональные качества кандидатов и их способность оказывать эффективные услуги. После кандидата ожидает собеседование с представителями комиссии.
Профессиональная подготовка специалистов и повышение их квалификации будут осуществляться в высших учебных заведениях и центрах ветеранского развития Минветеранов в соответствии с типовой образовательной программой, разработанной и утвержденной Министерством по делам ветеранов.
Специалисты по сопровождению будут работать в коммунальных учреждениях, в частности в ветеранских пространствах, деятельность которых будет стандартизирована соответствующими нормативными документами Минветеранов.
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Подробнее об изменениях, ожидающих украинских ветеранов, можно узнать в материале РБК-Украина .
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