Суперзброя Ізраїлю. На що здатна ПРО Arrow 3 та чи має шанс Україна її отримати

При підготовці матеріалу використовувалися: заява Армії оборони Ізраїлю, публікації The Times of Israel, The Jerusalem Post, інформація із сайту компанії Israel Aerospace Industries, відкриті дані з Wikipedia та коментар експерта з авіації та ракетного озброєння Валерія Романенка для РБК-Україна.

Бойове застосування проти балістики

Про успішне перехоплення балістичної цілі напередодні повідомив офіційний обліковий запис Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

"Система повітряної оборони ЦАХАЛу перехопила повітряну загрозу, яка була виявлена в районі Червоного моря, на південь від міста Ейлат. Жодної загрози цивільному населенню не було, проникнення на територію Ізраїлю не виявлено", - повідомили військові, пізніше уточнивши, що ракету збили "в найбільш сприятливому місці".

Заява була зроблена після того, як жителі Ейлата повідомили про гучний вибух, а в мережі з'явилися фото білого сліду на небі від ракети-перехоплювача. При цьому жодних запобіжних сирен не звучало.

Фото: слід від запущеної ракети-перехоплювача Arrow 3 (t.me/Yediotnews)

Як пишуть місцеві ЗМІ, це було першим оперативним застосуванням косплексу великої дальності Arrow 3. Балістичну ракету класу "земля-земля" запустили з району Червоного моря, ціллю могло бути південне ізраїльське місто Ейлат.

Відповідальність за інцидент взяли єменські хусити. Представник угруповання Яхья Сарія пояснив удар "почуттям релігійної та моральної відповідальності за населення сектору Газа", де Ізраїль проводить наземну фазу війни проти терористів ХАМАС. І пригрозив подальшими атаками за допомогою безпілотників та ракет.

Зазначимо, повстанці-хусіти з 2014 року контролюють столицю Сану та значні території Ємену. Їхній режим, як і терористів ХАМАС, підтримує Іран, який має за різними даними до 3000 балістичних ракет різної дальності. Сьогодні ресурси хуситів опублікували відео запуску балістики по Ізраїлю.

عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان ن pic.twitter.com/HWI6Tc54YN — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 1, 2023

Як заявив гендиректор компанії-розробника Israel Aerospace Industries Боаз Леві, система Arrow 3 довела наявність найпередовішої технології захисту від балістичних ракет. І Ізраїль показав Ірану та іншим країнам у регіоні, що має справді надійну протиракетну оборону.

Розробка та світовий інтерес

Arrow 3 або "Хец-3" ("Стріла") - це протиракетний комплекс у складі ізраїльської системи ПРО, створений у співпраці з Агентством протиракетної оборони США та за участю американських компаній.

Робота над проектом Arrow стартувала у 1986 році. У 1988-му компанія Israel Aircraft Industries отримала замовлення на створення прототипу протиракети Arrow 1, яка до 1994 року пройшла випробування. На наступному етапі був розроблений комплекс ПРО, здатний перехоплювати балістику, запущену з відстані до 3000 км та зі швидкістю до 4,5 км на секунду.

На озброєння Армії оборони Ізраїлю комплекс надійшов із серійними ракетами Arrow 2, здатними перехоплювати цілі в стратосфері. Першу батарею розгорнули 2002 року на південь від Тель-Авіва, другу - на півночі країни в районі Хадера. Вважається, що розгорнуті батареї забезпечують прикриття 85% території Ізраїлю. Перші випробування системи Arrow 3 розпочалися у 2011-му, пізніше стало відомо про спільну американо-ізраїльську роботу й над цим проектом.

"Самостійно Ізраїль не потяг би Arrow 3, і США на сьогодні вклали у виробництво понад 4 млрд доларів. Справа в тому, що американці шукають, з ким спільно розробляти дорогі системи. Як і країни Європи, які свого часу зрозуміли, що через захмарну вартість бойові літаки краще розробляти разом. Так з'являлися концерни Airbus, Eurofighter та інші", - розповів експерт Валерій Романенко.

Фото: випробування Arrow 3 на Алясці (iai.co.il)

У 2015 році Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про успішне випробування комплексу, який вразив тестову ціль над Середземним морем. Також відомо про серію секретних спільних із США випробувань на Алясці. Ракета Arrow 3 була введена в експлуатацію у 2018-му.

На думку експерта, загалом "Стрілу" можна назвати ізраїльською суперзброєю. Недарма за нею уже вишикувалася черга замовників. Зокрема, її готова купити Німеччина, влітку США схвалили угоду на 3,5 млрд доларів і планувалося, що німецька сторона почне розгортання у 2025 році. Поки що незрозуміло, як на ці терміни вплине нинішня війна Ізраїлю проти ХАМАСу.

Крім того, можливості промацують Польща, Румунія та скандинавські країни, які активізувалися з російським вторгненням в Україну. Ізраїльський комплекс розглядають як підстраховку від балістичних "Іскандерів" та "Кинджалів".

"Якщо у вас Arrow 3, ви прикриваєте територію в радіусі 100 км навколо його позицій. Той самий Patriot - всього лише 20-25 км. Краще брати перший, він дорожчий, але більш сучасний і на його обслуговування треба менше людей. У порівнянні з Patriot , батарея якого потребує персоналу з 80-90 осіб", - додав Романенко.

Особливості та характеристики

Система ПРО Arrow-3 позиціонується як комплекс знищення балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних, в заатмосферному просторі, тобто фактично у космосі. Верхня межа перехоплення становить 100 км та більше. Висота ураження насамперед відрізняє її від систем Patriot, які максимум дістають на 30 кілометрів від землі.

"Згідно з класифікацією Міжнародної авіаційної федерації (FAI), атмосферною вважається висота до 100 км, все що вище - це космос. Щоб не збивати прямо над собою, наприклад, ракети з ядерним зарядом, Ізраїль вирішив робити це в космосі, щоб радіоактивні опади не могли випасти на його території", - пояснює Романенко.

Відповідно, із західних систем конкуренцію йому може скласти американський THAAD, який дістає цілі на висоті 150-200 км. На сьогодні США мають на своєму балансі 7 таких батарей, ще кілька разів отримали ОАЕ, Японія та Південна Корея. Зафіксовано випадок, коли в січні 2022 року THAAD перехопив балістичну ракету, якою єменські хусити намагалися атакувати нафтовий об'єкт в Еміратах.

Робота по балістиці – це головне і, можна сказати, виключне завдання Arrow-3. Раніше представники Ізраїльського космічного агентства казали ще й про те, що він може бути протисупутниковою зброєю. Але тільки якщо йдеться про супутники на низькій орбіті, уточнює експерт.

Комплекс складається з гіперзвукової ракети-перехоплювача, пускових установок, радіолокаційної станції раннього попередження, пункту і центру управління. Усі компоненти системи мобільні та можуть переміщатися на спеціально підготовлені місця.

Характеристики комплексу:

максимальна висота ураження цілі - 100 км (за іншими даними, до 150 км)

дальність дії - 1250 км (за іншими даними, до 2400 км і навіть до 5500 км)

дальність виявлення цілі - від 900 км (при РЛС EL/M-2080 Block B Super Green) до 1900 км (при РЛС AN/TPY-2)

Система здатна виявляти та супроводжувати до 12 цілей, а також наводити на одну з них до двох протиракет. Одна батарея може одночасно перехопити залп із п'яти балістичних ракет протягом 30 секунд. Причому запуск може здійснюватись ще до того, коли стане відомо, куди летить ворожа ракета.

Виробник називає такі переваги: компактність, велика зона покриття, висока ефективність проти всіх типів тактичної балістики, відмінна маневреність та короткий час реакції. А ще - автономність. Останній фактор серед інших досить привабливий, оскільки THAAD крім того, що дорожче, так ще й прив'язаний до американської супутникової системи.

Фото: запуск ракети Arrow-3 (iai.co.il)

Ракета-перехоплювач Arrow-3 є двоступінчастою, має розгінний та маршовий двигун, а також спеціальний ударний модуль.

"Щодо боєголовки, є два варіанти. Одні джерела пишуть, що вона класична, тобто вибухає і вражає ціль уламками; інші кажуть про кінетичний спосіб, тобто про знищення в результаті прямого влучання. Причому вище 100 км ефективні обидва варіанти, тоді як на висоті 20 км особливого сенсу вражати уламками немає, тому що балістична ракета летить уже вертикально. А на 100 км є шанси збити на висхідній траєкторії, поки вона не досягла максимальної висоти", - розповів Валерій Романенко.

Виробник заявляє ефективність 99%, але об'єктивно говорити про це рано. До вчорашнього дня були лише випробування, хоча насправді бойове хрещення ракета Arrow-3 пройшла ще в 2017 році. Тоді вона збила сирійську ракету С-300 у повітряному просторі Ізраїлю. За словами наукового співробітника Єрусалимського інституту безпеки Узі Рубіна, застосування було швидше нестандартним і не давало уявлення про те, наскільки успішною буде робота проти балістики. Єменська ракета в цьому плані була набагато складнішою ціллю і відповідала прямому призначенню "Стріли".

Ракета використовує технологію hit-to-kill - "удар на ураження". Вона запускається вертикально, після чого змінює напрямок у бік розрахункової точки перехоплення. І лише після того, як ціль та курс ідентифіковані, перехоплювач знищує її прямим влучанням.

Характеристики ракети:

двигун - двоступінчастий

швидкість перехоплення - гіперзвукова, до 2,5 км/с

висота перехоплення - понад 100 км

дальність перехоплення - 2400 км

вартість - 2-3 млн доларів

Зазначимо, інцидент з єменською ракетою над Червоним морем показує, що перехоплювач Arrow-3 дійсно здатний збивати балістичні ракети з дальністю від 400 до 2000 км, такі як іранські "Шахаб-3" і "Саджіл", у тому числі ті, що несуть зброю масового ураження.

***

Очевидно, що з урахуванням усіх переваг система Arrow-3 як мінімум не завадила б силам протиповітряної оборони України у боротьбі з російськими "Кинжалами" та "Іскандерами". Але отримання таких комплексів неможливе з двох причин. По-перше, їх загалом вироблено небагато, а по-друге, вони набагато дорожчі за Patriot і SAMP-T.

"Таких грошей немає ні в України, ні у наших союзників. Вони нам не можуть достатню кількість Patriot передати, у нас на всю Україну дві батареї, а це лише одне прикрите місто. Якщо говорити про Arrow-3, то в Ізраїлю всього одна батарея, а розмови про розгортання у Німеччині - це все ще про перспективу. Звичайно, якщо вони покажуть високу ефективність, то швидше підуть у серію. Поки ж це штучний виріб", - підсумував експерт Валерій Романенко.