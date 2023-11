Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить

При подготовке материала использовались: заявление Армии обороны Израиля, публикации The Times of Israel, The Jerusalem Post, информация с сайта компании Israel Aerospace Industries, открытые данные из Wikipedia и комментарий эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко для РБК-Украина.

Боевое применение против баллистики

Об успешном перехвате баллистической цели накануне сообщил официальный аккаунт Армии обороны Израиля в Twitter.

"Система воздушной обороны ЦАХАЛа перехватила воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат. Никакой угрозы гражданскому населению не было, проникновения на территорию Израиля не выявлено", - сообщили военные, позже уточнив, что ракету сбили "в наиболее подходящем месте".

Заявление было сделано после того, как жители Эйлата сообщили о громком взрыве, а в сети появились фото белого следа в небе от ракеты-перехватчика. При этом никаких предупредительных сирен не звучало.

Фото: след от запущенной ракеты-перехватчика Arrow 3 (t.me/Yediotnews)

Как пишут местные СМИ, это было первым оперативным применением косплекса большой дальности Arrow 3. Баллистическую ракету класса "земля-земля" запустили из района Красного моря, целью мог быть южный израильский город Эйлат.

Ответственность за инцидент взяли йеменские хуситы. Представитель группировки Яхья Сария объяснил удар "чувством религиозной и моральной ответственности за население сектора Газа", в котором Израиль проводит наземную фазу войны против террористов ХАМАС. И пригрозил дальнейшими атаками с помощью беспилотников и ракет.

Отметим, повстанцы-хуситы с 2014 года контролируют столицу Сану и значительные территории Йемена. Их режим, как и террористов ХАМАС, поддерживает Иран, имеющий по разным данным до 3000 баллистических ракет разной дальности. Сегодня ресурсы хуситов опубликовали видео запуска баллистики по Израилю.

Как заявил гендиректор компании-разработчика Israel Aerospace Industries Боаз Леви, система Arrow 3 доказала наличие самой передовой технологии защиты от баллистических ракет. И Израиль показал Ирану и другим странам в регионе, что обладает действительно надежной противоракетной обороной.

Разработка и мировой интерес

Arrow 3 или "Хец-3" ­("Стрела") - это противоракетный комплекс в составе израильской системы ПРО, созданный в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний.

Работа над проектом Arrow стартовала в 1986 году. В 1988-м компания Israel Aircraft Industries получила заказ на создание прототипа противоракеты Arrow 1, которая к 1994 году прошла испытания. На следующем этапе был разработан комплекс ПРО, способный перехватывать баллистику, запущенную с расстояния до 3000 км и летящую со скоростью до 4,5 км в секунду.

На вооружение Армии обороны Израиля комплекс поступил с уже серийными ракетами Arrow 2, способными перехватывать цели в стратосфере. Первую батарею развернули в 2002 году к югу от Тель-Авива, вторую - на севере страны в районе Хадера. Считается, что развернутые батареи обеспечивают прикрытие до 85% территории Израиля. Первые испытания системы Arrow 3 начались в 2011-м, позже стало известно о совместной американо-израильской работе и над этим проектом.

"Самостоятельно Израиль не потянул бы Arrow 3, и США на сегодня вложили в производство более 4 млрд долларов. Дело в том, что американцы ищут, с кем совместно разрабатывать дорогостоящие системы. Как и страны Европы, которые в свое время поняли, что из-за заоблачной стоимости боевые самолеты лучше разрабатывать вместе. Так появлялись концерны Airbus, Eurofighter и другие", ­- рассказал РБК-Украина эксперт Валерий Романенко.

Фото: испытания Arrow 3 на Аляске (iai.co.il)

В 2015 году Министерство обороны Израиля объявило об успешном испытании комплекса, который поразил тестовую мишень над Средиземным морем. Также известно о серии секретных совместных с США испытаний на Аляске. Ракета Arrow 3 была введена в эксплуатацию в 2018-м.

По мнению эксперта, в целом "Стрелу" можно назвать израильским супероружием. Недаром за ним уже выстроилась очередь заказчиков. В частности, его готова купить Германия, летом США одобрили сделку на 3,5 млрд долларов и планировалась, что немецкая сторона начнет развертывание в 2025 году. Пока непонятно, как на эти сроки повлияет нынешняя война Израиля против ХАМАС.

Кроме того, почву прощупывают Польша, Румыния и скандинавские страны, которые активизировались с российским вторжением в Украину. Израильский комплекс рассматривают как подстраховку от баллистических "Искандеров" и "Кинжалов".

"Если у вас Arrow 3, вы прикрываете территорию в радиусе 100 км вокруг его позиций. Тот же Patriot - всего лишь 20-25 км. Лучше брать первый, он дороже, но более современный и на его обслуживание нужно меньше людей. По сравнению с Patriot, батарею которого нуждается в персонале из 80-90 человек", - добавил Романенко.

Особенности и характеристики

Система ПРО Arrow-3 позиционируется как комплекс для уничтожения баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, в заатмосферном пространстве, то есть фактически в космосе. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более. Высота поражения в первую очередь отличает его от систем Patriot, которые максимум достают на 30 километров от земли.

"Согласно классификации Международной авиационной федерации (FAI), атмосферной считается высота до 100 км, все что выше - это космос. Чтобы не сбивать прямо над собой, например, ракеты с ядерным зарядом, Израиль решил делать это в космосе, чтобы радиоактивные осадки не могли выпасть на его территории", - объясняет Романенко.

Соответственно, из западных систем конкуренцию ему может составить американский THAAD, достающий цели на высоте 150-200 км. На сегодня США имеют на своем балансе 7 таких батарей, еще несколько в разное время получили ОАЭ, Япония и Южная Корея. Зафиксирован случай, когда в январе 2022 года THAAD перехватил баллистическую ракету, которой йеменские хуситы пытались атаковать нефтяной объект в Эмиратах.

Работа по баллистике - это главная и, можно сказать, исключительная задача Arrow-3. Ранее представители Израильского космического агентства говорили еще и о том, что он может служить противоспутниковым оружием. Но только если речь идет о спутниках на низкой орбите, уточняет эксперт.

Комплекс состоит из состоит из гиперзвуковой ракеты-перехватчика, пусковых установок, радиолокационной станции раннего предупреждения, пункта и центра управления. Все компоненты системы мобильные и могут перемещаться на специально подготовленные места.

Характеристики комплекса:

максимальная высота поражения цели - 100 км (по другим данным, до 150 км)

дальность действия - 1250 км (по другим данным, до 2400 км и даже до 5500 км)

дальность обнаружения цели - от 900 км (при РЛС EL/M-2080 Block B Super Green) до 1900 км (при РЛС AN/TPY-2)

Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей, а также наводить на одну из них до двух противоракет. Одна батарея может одновременно перехватить залп из пяти баллистических ракет в течение 30 секунд. Причем запуск может осуществляться еще до того, когда станет известно, куда летит вражеская ракета.

Производитель называет следующие преимущества: компактность, большая зона покрытия, высокая эффективность против всех типов тактической баллистики, отличная маневренность и короткое время реакции. А еще автономность. Последний фактор среди прочих достаточно привлекателен, поскольку THAAD кроме того, что дороже, так еще и привязан к американской спутниковой системе.

Фото: запуск ракеты Arrow-3 (iai.co.il)

Ракета-перехватчик Arrow-3 является двухступенчатой, имеет разгонный и маршевый двигатель, а также специальный ударный модуль.

"Что касается боеголовки, есть два варианта. Одни источники пишут, что она классическая, то есть взрывается и поражает цель обломками; другие говорят о кинетическом способе, то есть об уничтожении в результате прямого попадания. Причем выше 100 км эффективны оба варианта, тогда как на высоте 20 км особого смысла поражать обломками нет, потому что баллистическая ракета летит уже вертикально. А на 100 км есть шансы сбить на восходящей траектории, пока она не достигла максимальной высоты", ­- рассказал Валерий Романенко.

Производитель заявляет эффективность в 99%, но объективно говорить об этом рано. До вчерашнего дня по сути были только испытания, хотя на самом деле боевое крещение ракета Arrow-3 прошла еще в 2017 году. Тогда она сбила сирийскую ракету С-300 в воздушном пространстве Израиля. По словам научного сотрудника Иерусалимского института безопасности Узи Рубина, то применение было скорее нестандартным и не давало представление о том, насколько успешной будет работа против баллистики. Йеменская ракета в этом плане была гораздо более сложной целью и соответствовала прямому назначению "Стрелы".

Ракета использует технологию hit-to-kill - "удар на поражение". Она запускается вертикально, после чего меняет направление в сторону расчетной точки перехвата. И только после того, как цель и курс идентифицированы, перехватчик уничтожает ее прямым попаданием.

Характеристики ракеты:

двигатель - двухступенчатый

скорость перехвата - гиперзвуковая, до 2,5 км/с

высота перехвата - свыше 100 км

дальность перехвата - 2 400 км

стоимость - 2-3 млн долларов

Отметим, инцидент с йеменской ракетой над Красным морем в некоторой мере показывает, что перехватчик Arrow-3 действительно способен сбивать баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2000 км, такие как иранские "Шахаб-3" и "Саджил", в том числе несущие оружие массового поражение.

***

Очевидно, что с учетом всех преимуществ система Arrow-3 как минимум не помешала бы силам противовоздушной обороны Украины в борьбе с российскими "Кинжалами" и "Искандерами". Но получение таких комплексов невозможно по двум причинам. Во-первых, их всего произведено немного, а во-вторых, они гораздо дороже Patriot и SAMP-T.

"Таких денег нет ни у Украины, ни у наших союзников. Они нам не могут достаточное количество Patriot передать, у нас на всю Украину две батареи, а это всего лишь один прикрытый город. Если говорить об Arrow-3, то у Израиля всего одна батарея, а разговоры о развертывании в Германии - это все еще о перспективе. Конечно, если они покажут высокую эффективность, то быстрее пойдут в серию. Пока же это штучное изделие", - подытожил эксперт Валерий Романенко.