Суперяхта Путина Graceful покинула немецкий порт до санкционного удара, - The Times

"В воскресенье на 82-метровую частную яхту сфотографировали пришвартованной рядом с корветом ВМС Германии Эмден. С тех пор она пошла к Балтийскому морю", - пишет британское издание.

Отмечено, что в Германии яхта Graceful находилась с сентября, где на знаменитой верфи Blohm+Voss, которая строила еще линкор Bismarck, проходила модернизацию: на судно было установлено две новые большие балконы, проведена очистка корпуса и капитальный ремонт двигателей.

Что известно о яхте

Как пишут ряд СМИ, 82-метровое комфортабельное прогулочное судно океанского типа, которое связывают с российским президентом Путиным, начинали строить на северо-Двинском "Севмаше", а заканчивали в Германии.

На воду яхта была спущена в 2014 году и была названа Graceful - то есть "изящная", или "грациозная", на английском. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Возможная стоимость оценивалась в 100 млн долларов.

Напомним, недавно стало известно, что испанские власти задержали яхту "полумесяц" которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину. Ее длина составляет 135 метров.

Также стало известно о задержании яхты Lady Anastasia, российского олигарха Александра Михеева.

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