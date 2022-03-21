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Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times

Фото: супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару (24tv ua)
Автор: Марія Кучерявець

82-метрова супер'яхта Graceful президента РФ Володимира Путіна покинула порт у Німеччині та направилася до Балтійського моря. Це сталося до введення санкцій за російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"У неділю 82-метрову приватну яхту сфотографували пришвартованою поряд із корветом ВМС Німеччини Emden. З того часу вона пішла до Балтійського моря", - пише британське видання.

Зазначено, що в Німеччині яхта Graceful знаходилася з вересня, де на знаменитій верфі Blohm+Voss, яка будувала ще лінкор Bismarck, проходила модернізацію: на судно було встановлено два нові великі балкони, проведено очищення корпусу і капітальний ремонт двигунів.

Що відомо про яхту

Як пишуть низка ЗМІ, 82-метрове комфортабельне прогулянкове судно океанського типу, яке повязують з російським президентом Путіним, починали будувати на північно-двинському "Севмаші", а закінчували в Німеччині.

На воду яхта була спущена в 2014 році і була названа Graceful - тобто "Витончена", або "Граціозна", англійською. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают та віталень. Можлива вартість оцінювалась у 100 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

Також стало відомо про затримання яхти Lady Anastasia, російського олігарха Олександра Міхеєва.

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