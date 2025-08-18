Суперник Орбана висловив протест Росії через заяву її розвідки

Головний опонент чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - Петер Мадяр висловив протест послу РФ в Угорщині після заяви російської розвідки щодо нібито планів Єврокомісії "змінити режим у Будапешті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяря у сомережі Facebook.

Як зазначив Мадяр, у документі російської спецслужби, оприлюдненому 13 серпня, безпідставно стверджується, що ЄС та його лідери нібито прагнуть зробити його наступним прем'єр-міністром країни та мобілізують для цього "матеріальні, медійні та лобістські ресурси".

Опозиційний політик назвав такі заяви неприйнятним втручанням у внутрішньополітичні процеси Угорщини.

"Це спроба вплинути на угорських виборців, спотворити наші публічні дебати та підірвати довіру до нашої демократії. Суверенітет Угорщини належить виключно угорському народу", - наголосив він.

Мадяр зажадав від російського посольства публічних пояснень і чітких гарантій того, що РФ утримається від подібних дій у майбутньому, зокрема від дезінформаційних кампаній, кібероперацій чи тиску на політичних діячів.

Він підкреслив, що недоторканність демократичних процесів є базовою умовою для будь-якої двосторонньої співпраці між країнами.