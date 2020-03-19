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Супермаркеты сократили время работы из-за транспортных ограничений

Новости » Экономика     19.03.2020 - 15:02
Супермаркеты сократили время работы из-за транспортных ограничений
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Работникам магазинов трудно возвращаться домой в условиях транспортного коллапса

Крупные сети украинских супермаркетов сократили время работы магазинов из-за введенных властями транспортных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на информацию сетей.

В частности, сокращенно время работы супермаркетов "Сильпо". Магазины, которые работают некруглосуточно, теперь будут работать с 9:00 до 22:00. В сети пояснили это трудностями с транспортом: из-за ограничений сотрудникам супермаркетов тяжело добираться домой.

Кроме того, сеть Billa ввела новый график работы: с 8:00 до 22:00. При этом ранее часть магазинов сети работала круглосуточно, а другие до 23:00.

Супермаркеты сократили время работы из-за транспортных ограничений

www.billa.ua

Напомним, согласно решению правительства, с 18 марта и до 3 апреля запрещено междугороднее и межобластное авиа, ж/д и автобусное пассажирское сообщение. Кроме того Харькове и Днепре и Киеве закрыли метро.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный коллапс, люди штурмуют автобусы, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 19 марта заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.

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