Супермаркеты сократили время работы из-за транспортных ограничений

Работникам магазинов трудно возвращаться домой в условиях транспортного коллапса
Крупные сети украинских супермаркетов сократили время работы магазинов из-за введенных властями транспортных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылкой на информацию сетей.
В частности, сокращенно время работы супермаркетов "Сильпо". Магазины, которые работают некруглосуточно, теперь будут работать с 9:00 до 22:00. В сети пояснили это трудностями с транспортом: из-за ограничений сотрудникам супермаркетов тяжело добираться домой.
Кроме того, сеть Billa ввела новый график работы: с 8:00 до 22:00. При этом ранее часть магазинов сети работала круглосуточно, а другие до 23:00.
www.billa.ua
Напомним, согласно решению правительства, с 18 марта и до 3 апреля запрещено междугороднее и межобластное авиа, ж/д и автобусное пассажирское сообщение. Кроме того Харькове и Днепре и Киеве закрыли метро.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный коллапс, люди штурмуют автобусы, а полиция пытается их сдержать. На некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.
Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 19 марта заявил, что до конца карантина в Украине работа киевского метрополитена будет ограничена.