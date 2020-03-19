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Супермаркети скоротили час роботи через транспортні обмеження

Новини » Економіка     19.03.2020 - 15:02
Супермаркети скоротили час роботи через транспортні обмеження
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Працівникам магазинів важко повертатися додому в умовах транспортного колапсу

Великі мережі українських супермаркетів скоротили час роботи магазинів через введені владою транспортні обмеженя у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посиланням на інформацію мереж.

Зокрема, скорочено час роботи супермаркетів "Сільпо". Магазини, які працюють нецлодобово, тепер будуть працювати з 9:00 до 22:00. У мережі пояснили це труднощами з транспортом: через обмеження працівникам супермаркетів важко добиратися додому.

Крім того, мережа Billa ввела новий графік роботи: з 8:00 до 22:00. При цьому раніше частина магазинів мережі працювала цілодобово, а інші до 23:00.

Супермаркети скоротили час роботи через транспортні обмеження

www.billa.ua

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 18 березня до 3 квітня заборонено міжміське і міжобласне авіа, ж/д і автобусне пасажирське сполучення. Крім того Харкові і Дніпропетровську та Києві закрили метро.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві у зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмують автобуси, а поліція намагається їх стримати. На деяких автобусних зупинки утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стоять 2-3 години.

Мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 19 березня заявив, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена.

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