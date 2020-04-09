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Супермаркети погодилися знизити ціни на продукти, - АМКУ

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 15:47
Супермаркети погодилися знизити ціни на продукти, - АМКУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Торгові мережі погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності

З метою стабілізації цін на продукти на час карантину в Україні супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності. Про це у Facebook повідомив голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

За його словами, на зниження націнки пішли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сільпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО-маркет", "Велика Кишеня" та "Велмарт".

"Ми вже отримали від них відповідні листи. Завтра цю інформацію зможуть перевірити всі бажаючі в магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів, на які знижено націнку, можна буде побачити на сайті компанії)", - зазначив Хмельницький.

Він також уточнив, що ряд торгових мереж взагалі відмовилися від націнки на окрему групу товарів на період карантину. Мова йде про такі продукти, як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в тому числі гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця. Що стосується лимонів, то очікується істотне зниження цін.

Супермаркети погодилися знизити ціни на продукти, - АМКУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після втручання АМКУ ціни на продукти харчування в Києві почали знижуватися.

До цього в березні Антимонопольний комітет відкрив справу через подорожчання масок.

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