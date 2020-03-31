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Цены на продукты в Киеве начали снижаться, - АМКУ

Новости » Экономика     31.03.2020 - 16:25
Цены на продукты в Киеве начали снижаться, - АМКУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Цены в супермаркетах начали снижаться после синхронного роста

Цены на продукты питания в Киеве начали снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Киевского управления Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексея Хмельницкого.

По его словам, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились.

"Однако Киевское территориального отделения продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети", - добавил Хмельницкий.

Цены на продукты в Киеве начали снижаться, - АМКУ

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ открыл дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева за повышение цен.

Кроме того, сегодня Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса. В частности, такая реклама может вести в заблуждение, поскольку согласно официальной позиции ВОЗ и Минздрава Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса COVID-19.

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