Драпатий готує заміну командира корпусу, який обороняє Словʼянськ та Краматорськ, - джерела

В 11 армійському корпусі ЗСУ, який відповідає за оборону Краматорська та Словʼянська, готується заміна командира.

Про це РБК-Україна стало відомо від джерел у Силах оборони.

Замість бригадного генерала Олексія Майстренка, який очолив корпус у квітні цього року, головнокомандувач Михайло Драпатий планує призначити Еміля Ішкулова.

Ішкулов - колишній командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади та нинішній заступник командира 7 армійського корпусу ДШВ.

Під час Курської операції у 2024 році Ішкулов відмовився відправити 80-ту бригаду на територію Росії. Після цього його зняли з посади комбрига та перевели в заступники командира 7-го корпусу ДШВ.

У чому причина кадрових змін

Співрозмовник РБК-Україна пояснив, що одна з причин цього кадрового рішення може бути повʼязана з посиленням оборони на цьому напрямку фронту, з огляду на зростаючі загрози для Словʼянська та Краматорська.

Ці зміни можуть бути повʼязані й з тим, що своє бачення щодо необхідності підсилення цього напрямку іншим командиром міг також донести бригадний генерал Сергій Собко. Це колишній начальник штабу 11 корпусу, який на сьогодні виконує обовʼязки фактично правої руки Михайла Драпатого.