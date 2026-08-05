Супермаркети змінили ціни: скільки коштують базові продукти 5 серпня

У середу, 5 серпня, українські супермаркети оновили цінники на продукти першої потреби. Порівняно з попереднім днем, подешевшало молоко, а ціни на яйця та олію скоригувалися.
Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан" - у матеріалі РБК-Україна.
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Хліб
У категорії хлібобулочних виробів спостерігається цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Вартість гречаної крупи в більшості мереж стабілізувалася. Найвигідніший варіант другий день поспіль пропонує "Сільпо".
Яйця (категорія С1)
В "Ашані" зберігається найнижчий поріг ціни за десяток при купівлі поштучно. Водночас у "Сільпо" ціна на позицію "Пашот" піднялася з вчорашніх 39,59 грн до 43,55 грн.
Молоко
У мережі АТБ подешевшало пастеризоване молоко в упаковці 450 г. В інших супермаркетах цінники залишилися без змін.
Соняшникова олія
Найменше за півлітрову пляшку рафінованої олії пропонують сплатити в "Ашані". В АТБ завершилася акція на олію «Своя лінія», через що ціна повернулася до базового рівня.