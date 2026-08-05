Супермаркеты изменили цены: сколько стоят базовые продукты 5 августа

В среду, 5 августа, украинские супермаркеты обновили ценники на продукты первой необходимости. По сравнению с предыдущим днем, подешевело молоко, а цены на яйца и масло скорректировались.
Сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан" - в материале РБК-Украина.
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Хлеб
В категории хлебобулочных изделий наблюдается ценовая устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 5 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Стоимость гречневой крупы в большинстве сетей стабилизировалась. Самый выгодный вариант второй день предлагает "Сильпо".
Яйца (категория С1)
В "Ашане" хранится самый низкий порог цены за десяток при покупке поштучно. В то же время в "Сильпо" цена на позицию "Пашот" поднялась со вчерашних 39,59 грн до 43,55 грн.
Молоко
В сети АТБ подешевело пастеризованное молоко в упаковке 450 г. В других супермаркетах ценники остались прежними.
Подсолнечное масло
Меньше полулитровой бутылки рафинированного масла предлагают оплатить в "Ашане". В АТБ завершилась акция на масло "Своя линия", из-за чего цена вернулась к базовому уровню.