Супермаркеты изменили цены: сколько стоят базовые продукты 5 августа

Главное: Молоко : В АТБ снизилась цена на пастеризованное молоко 450 г благодаря акционной скидке.

: В АТБ снизилась цена на пастеризованное молоко 450 г благодаря акционной скидке. Гречка : Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря скидке в 15%.

: Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря скидке в 15%. Самая низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30 грн), тогда как в "Сильпо" зафиксировано небольшое подорожание.

низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30 грн), тогда как в "Сильпо" зафиксировано небольшое подорожание. Подсолнечное масло : Минимальный порог цен за пол-литра остается в "Ашане".

: Минимальный порог цен за пол-литра остается в "Ашане". Хлеб: Цены остаются стабильными и удерживают позиции предыдущих дней.

Подробные цены в супермаркетах (5 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается ценовая устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".

"Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (нарезанный, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 5 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы в большинстве сетей стабилизировалась. Самый выгодный вариант второй день предлагает "Сильпо".

"Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В "Ашане" хранится самый низкий порог цены за десяток при покупке поштучно. В то же время в "Сильпо" цена на позицию "Пашот" поднялась со вчерашних 39,59 грн до 43,55 грн.

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток

"Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

В сети АТБ подешевело пастеризованное молоко в упаковке 450 г. В других супермаркетах ценники остались прежними.

АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)

"Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

Меньше полулитровой бутылки рафинированного масла предлагают оплатить в "Ашане". В АТБ завершилась акция на масло "Своя линия", из-за чего цена вернулась к базовому уровню.