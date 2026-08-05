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Супермаркети змінили ціни: скільки коштують базові продукти 5 серпня

17:12 05.08.2026 Ср
3 хв
Молоко та яйця подешевшали, а олія навпаки
aimg Марія Кучерявець
Супермаркети змінили ціни: скільки коштують базові продукти 5 серпня Фото: Супермаркети оновили цінники на продукти першої потреби (інфографіка РБК-Україна)
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У середу, 5 серпня, українські супермаркети оновили цінники на продукти першої потреби. Порівняно з попереднім днем, подешевшало молоко, а ціни на яйця та олію скоригувалися.

Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан" - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Молоко: В АТБ знизилася ціна на пастеризоване молоко 450 г завдяки акційній знижці.
  • Гречка: Найдешевший цінник утримує "Сільпо" завдяки знижці у 15%.
  • Яйця: Найнижчу ціну за десяток зберігає "Ашан" при поштучному продажу (30 грн), тоді як у "Сільпо" зафіксовано невелике подорожчання.
  • Соняшникова олія: Мінімальний поріг цін за півлітра залишається в "Ашані".
  • Хліб: Ціни залишаються стабільними та утримують позиції попередніх днів.

Деталізовані ціни в супермаркетах (5 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб "Формула Смаку" Білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркети змінили ціни: скільки коштують базові продукти 5 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Вартість гречаної крупи в більшості мереж стабілізувалася. Найвигідніший варіант другий день поспіль пропонує "Сільпо".

  • "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

В "Ашані" зберігається найнижчий поріг ціни за десяток при купівлі поштучно. Водночас у "Сільпо" ціна на позицію "Пашот" піднялася з вчорашніх 39,59 грн до 43,55 грн.

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

У мережі АТБ подешевшало пастеризоване молоко в упаковці 450 г. В інших супермаркетах цінники залишилися без змін.

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, замість 21,30 грн)
  • "Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

Найменше за півлітрову пляшку рафінованої олії пропонують сплатити в "Ашані". В АТБ завершилася акція на олію «Своя лінія», через що ціна повернулася до базового рівня.

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": Олія соняшникова "Королівський смак" рафінована (0,5 л) - 52,49 грн
  • АТБ: Олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн (вчора - 50,70 грн)
  • Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" (500 мл) - 64,62 грн
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