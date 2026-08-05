Супермаркети змінили ціни: скільки коштують базові продукти 5 серпня

У середу, 5 серпня, українські супермаркети оновили цінники на продукти першої потреби. Порівняно з попереднім днем, подешевшало молоко, а ціни на яйця та олію скоригувалися.

Скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан" - у матеріалі РБК-Україна .

Головне: Молоко : В АТБ знизилася ціна на пастеризоване молоко 450 г завдяки акційній знижці.

: В АТБ знизилася ціна на пастеризоване молоко 450 г завдяки акційній знижці. Гречка : Найдешевший цінник утримує "Сільпо" завдяки знижці у 15%.

: Найдешевший цінник утримує "Сільпо" завдяки знижці у 15%. Яйця : Найнижчу ціну за десяток зберігає "Ашан" при поштучному продажу (30 грн), тоді як у "Сільпо" зафіксовано невелике подорожчання.

: Найнижчу ціну за десяток зберігає "Ашан" при поштучному продажу (30 грн), тоді як у "Сільпо" зафіксовано невелике подорожчання. Соняшникова олія : Мінімальний поріг цін за півлітра залишається в "Ашані".

: Мінімальний поріг цін за півлітра залишається в "Ашані". Хліб: Ціни залишаються стабільними та утримують позиції попередніх днів.

Деталізовані ціни в супермаркетах (5 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається порційна упаковка в мережі "Сільпо".

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хліб "Формула Смаку" Білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Вартість гречаної крупи в більшості мереж стабілізувалася. Найвигідніший варіант другий день поспіль пропонує "Сільпо".

"Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

В "Ашані" зберігається найнижчий поріг ціни за десяток при купівлі поштучно. Водночас у "Сільпо" ціна на позицію "Пашот" піднялася з вчорашніх 39,59 грн до 43,55 грн.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн / десяток

"Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

У мережі АТБ подешевшало пастеризоване молоко в упаковці 450 г. В інших супермаркетах цінники залишилися без змін.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, замість 21,30 грн)

"Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

Найменше за півлітрову пляшку рафінованої олії пропонують сплатити в "Ашані". В АТБ завершилася акція на олію «Своя лінія», через що ціна повернулася до базового рівня.